Сергей Семак: Артем Дзюба не альтруист, чтобы переходить в «Уфу» просто так и это абсолютно нормально

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак вернулся к событиям недавней встречи с московским «Локомотивом» в чемпионате России по футболу, а также признал, что его клуб шел последним в списке претендентов на нападающего санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.

— Приятно, конечно, что мы не уступили «Локомотиву» ни в настрое, ни в желании. Во втором тайме железнодорожники полностью завладели территориальным преимуществом, но и у нас были неплохие моменты, а один и вовсе почти голевой, — подчеркнул Семак в интервью "Известиям" . — Мы хорошо сыграли в обороне, практически не дали создать сопернику каких-либо шансов у наших ворот. Наверное, ничья с лидером — это хороший результат по той игре, которая была в прошедшей встрече.

— Вас не удивило, что команда не потеряла мотивацию, фактически упустив все шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона?

— Естественно, для меня это очень приятно. Такой же настрой у ребят был и в прошлом сезоне, когда они до последнего бились, выкладывались и не смотрели на турнирную таблицу. И то, что в игре с «Локомотивом» никто не думал об упущенной возможности попасть в еврокубки, а все просто вышли на поле бороться за очки, — это позитивный момент. Все понимали важность этой игры для «Локомотива», поэтому особенно здорово, что мы не уступили им в самоотдаче и настрое.

— Какие задачи «Уфа» ставит перед собой в оставшихся турах?

— Самая важная мотивация для нас — это победа. Мы будем стараться и дальше выкладываться на все 100%. По самоотдаче как в прошедшей игре с «Локомотивом», так и в предыдущих матчах у меня к ребятам нет никаких вопросов. Нет нареканий ни к одному игроку — они выкладываются полностью. Меня как тренера это не может не радовать.

— Держите в голове возможные проблемы с лицензированием УЕФА финалистов Кубка России — «Авангарда» и «Тосно»? Не исключено, что право участия в Лиге Европы может вновь перейти к команде, финишировавшей на шестом месте в чемпионате страны…

— Не могу сказать, что мы держим это в голове — мы просто стараемся сделать максимум того, что можем и что зависит от нас самих. Как всё сложится в итоге даже в чемпионате России, еще неизвестно. На шестое место претендует целый ряд клубов. И вообще пока нет смысла говорить, что у кого-то из финалистов Кубка возникнут проблемы с лицензированием. Нужно отталкиваться от себя, своей игры и количества набранных очков.

— Вас самого нередко называют главным претендентом на пост следующего наставника «Зенита». Эти слухи не мешают работать?

— Нет, абсолютно. Работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда должен быть собран. Мое дело — продолжать работать и отдаваться полностью тому клубу, в котором я сейчас нахожусь. Это я и делаю, не обращая внимания на посторонние разговоры.

— Этой зимой «Уфа» была одним из претендентов на форварда «Зенита» Артема Дзюбу, который сейчас на правах аренды выступает за тульский «Арсенал». Обидно, что не удалось заполучить этого футболиста?

— Конечно, обидно. Любой игрок уровня Артема помог бы нашей команде двигаться вперед и добиваться результата. Но у нас, к сожалению, не такие финансовые условия, чтобы покупать или брать в аренду таких игроков, как Дзюба . Понятно, что у «Арсенала» возможностей больше.

— Игрок ушел в «Арсенал» к тренеру Миодрагу Божовичу, с которым уже работал раньше. Но и с вами он тоже через многое прошел в «Зените»…

— Но он же должен тоже зарабатывать деньги. И «Зениту» выгодно отдать игрока в клуб, который способен покрыть большую часть его зарплаты. Какая-то выгода должна быть у всех сторон. Поэтому, естественно, мы шли последними в списке претендентов. Дзюба не альтруист, чтобы переходить в «Уфу» просто так. Это абсолютно нормально.