Даниэле Де Росси: «Игроки „Ромы“ обязаны верить в успех»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси после поражения от «Ливерпуля» в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:5) отметил, что верит в выход в финал. По его мнению, английская команда находится на одном уровне с «Барселоной», поэтому римляне могут повторить сенсацию 1/4 финала, когда они отыгрались после поражения 1:4 в первом матче.

— Можем зацепиться за то, что уже сделали в четвертьфинале. Тот успех говорит нам, что все возможно, — цитирует Mediaset Premium Де Росси. — Игроки «Ромы» обязаны верить и стараться для себя и прежде всего для людей, которые любят «Рому».

Единственное отличие в том, что против «Барселоны» была игра, в которой нам не повезло из-за сомнительных инцидентов. В Ливерпуле же мы были сильными, но затем пострадали от высокого темпа и свирепости атак.

На нас нашло затмение. Нам надо отыграть три гола. «Ливерпуль» находится на том же уровне, что и «Барселона», поэтому мы знаем, что это возможно. Это можно сделать, и мы это делали раньше. Наши фанаты верят, хотим дать им еще одну ночь, как после игры против «Барселоны».

Ливерпуль — Рома