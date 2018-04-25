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Два фаната «Ромы» арестованы по подозрению в покушении на жизнь
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Два фаната «Ромы» арестованы по подозрению в покушении на жизнь 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу с травмами головы в критическом состоянии. Инцидент произошел около одного из пабов за 10 минут до стартового свистка в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. На месте происшествия были проведены судебно-медицинские экспертизы. Полицейские ведут допрос задержанных.
Ранее в Твиттере было опубликовано видео драки между фанатами. Также стало известно, что полиция открыла дело по поводу инцидента, в котором один человек получил серьезное ранение.
Драка болельщиков перед матчем «Ливерпуль» — «Рома». Видео // СМИ: болельщик «Ливерпуля» получил ножевое ранение перед игрой с «Ромой»
Ливерпуль — Рома
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