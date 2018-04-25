Двое фанатов «Ромы» арестованы в Ливерпуле по подозрению в покушении на убийство

ТАСС , 25 апреля. Полиция английского Ливерпуля арестовала двоих фанатов итальянской «Ромы» по подозрению в покушении на убийство перед матчем футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает Daily Mail.

В преддверии встречи 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — Рома" (5:2) произошли беспорядки с участием фанатов обеих команд. В результате инцидента 53-летний болельщик местного клуба был доставлен в больницу с травмой головы, он находится в критическом состоянии.

По информации издания, правоохранительные органы задержали двоих мужчин 25 и 26 лет, прибывших из Рима. Газета приводит свидетельства очевидцев, по словам которых некоторые болельщики «Ромы» перед столкновением были вооружены ремнями и молотками.

ФК «Ливерпуль» после матча выступил с официальным заявлением, в котором пообещал «полную поддержку пострадавшему и его семье», а также оказание всесторонней помощи в поиске виновных в произошедшем.

Ответный полуфинальный матч между «Ромой» и «Ливерпулем» пройдет в Риме 2 мая.