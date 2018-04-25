Ещё
Двое фанатов «Ромы» арестованы в Ливерпуле по подозрению в покушении на убийство
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двое фанатов «Ромы» арестованы в Ливерпуле по подозрению в покушении на убийство 

ТАСС 21 минуту назад
ТАСС, 25 апреля. Полиция английского Ливерпуля арестовала двоих фанатов итальянской «Ромы» по подозрению в покушении на убийство перед матчем футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает Daily Mail.
В преддверии встречи 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — Рома" (5:2) произошли беспорядки с участием фанатов обеих команд. В результате инцидента 53-летний болельщик местного клуба был доставлен в больницу с травмой головы, он находится в критическом состоянии.
По информации издания, правоохранительные органы задержали двоих мужчин 25 и 26 лет, прибывших из Рима. Газета приводит свидетельства очевидцев, по словам которых некоторые болельщики «Ромы» перед столкновением были вооружены ремнями и молотками.
ФК «Ливерпуль» после матча выступил с официальным заявлением, в котором пообещал «полную поддержку пострадавшему и его семье», а также оказание всесторонней помощи в поиске виновных в произошедшем.
Ответный полуфинальный матч между «Ромой» и «Ливерпулем» пройдет в Риме 2 мая.
ТАСС: последние новости
Двое фанатов "Ромы" арестованы в Ливерпуле по подозрению в покушении на убийство Рогозин считает зависимость от западных спутниковых операторов слабым звеном в Арктике Следователи проверяют данные об истязании восьмилетнего мальчика в приюте на Ставрополье
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступавший за Россию велосипедист признался в допинге10
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
Липницкая удивила откровенным фото5
«Ливерпуль» разгромил «Рому»1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение