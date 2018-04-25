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Более двух с половиной миллионов человек выйдут на шествия первого мая
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Более двух с половиной миллионов человек выйдут на шествия первого мая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 2,7 миллиона представителей профсоюзов выйдут на шествия и митинги в День международной солидарности трудящихся, 1 мая, рассказал РИА Новости секретарь Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков.
"В общей сложности в 735 городах и районных центрах пройдут шествия и митинги. Планируется, что в них примут участие более 2 миллионов 700 тысяч членов профсоюзов, в том числе молодежи — около 900 тысяч", — рассказал Шершуков.
Наиболее крупные акции запланированы в Москве, где ожидается 100 тысяч участников, Якутске и Краснодаре — по 50 тысяч, в Сургуте — 40 тысяч участников.
Основной лозунг шествий и митингов: «За достойный труд, за справедливую социальную политику». По словам Шершукова, остальные лозунги также относятся к заработной плате, безопасным условиям труда и к развитию производства.
Предполагается, что активное участие в мероприятиях примут партии «Единая Россия» и «Союз труда», другие партии также смогут присоединиться к акциям, но под профсоюзными лозунгами.
1 мая отмечается День международной солидарности трудящихся.
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