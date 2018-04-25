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РВСН проведут «химический биатлон»
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РВСН проведут «химический биатлон» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Военные Ракетных войск стратегического назначения посоревнуются в дрифте на песке и гонках на бронетранспортёрах: в частях и соединениях РВСН от Тверской до Иркутской области стартовал конкурс на лучший экипаж радиационной, химической, биологической (РХБ) разведки «Безопасная среда».
Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в рамках соревнований участникам придется преодолевать водные преграды, минно-взрывные заграждения, пройти змейку и огневые рубежи. Соревнования предусматривают выполнение более чем 20 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ-защите.
Команды состоят из четырех экипажей (три основных и один запасной). В каждом экипаже три человека, в числе которых может быть один офицер. Конкурс пройдет в три этапа: индивидуальная гонка, эстафета, огневая подготовка.
"В отборочных состязаниях, проводимых в частях и соединениях РВСН от Тверской до Иркутской областей, задействовано более 600 военнослужащих и свыше 200 единиц специальной техники", — говорится в сообщении.
"Специальный «химический биатлон» предполагает гонки на бронетранспортёрах, дрифт на песке, форсирование водной преграды, классическую змейку, скоростной участок, преодоление огненно-штурмовой полосы", — рассказали в Минобороны.
Конкурсанты будут состязаться в экстремальном вождении машин химической разведки с преодолением минно-взрывных заграждений в сложных условиях местности. Трассы полигонов, где проходят соревнования, оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком заграждений и маневрирования.
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