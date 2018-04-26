Лига чемпионов. 1/2 финала. 25 апреля 2018. «Бавария» — «Реал» — 1:2. Обзор

Даже Юпп Хайнкес и его «Бавария» бессильны перед лучшей командой Европы.

Вчера Мо Салаха называли лучшим футболистом мира прямо сейчас. Сегодня перед матчем «Бавария» — «Реал» вспоминали, что Криштиану Роналду — вообще-то единственный игрок, забивший во всех матчах этой Лиги чемпионов. И, к слову, её первый снайпер с 15 голами.

Год назад Роналду забил пять мячей в двух играх с «Баварией» в четвертьфинале ЛЧ. Теперь ограничился голом, отменённым из-за подыгрыша рукой. Защитники лидера Бундеслиги не проиграли Криштиану в эпизодах в штрафной, а это самое важное. Объективно говоря, португальцу тяжело было одному на острие. Лишь когда Зинедин Зидан заменил травмированного Даниэля Карвахаля на Карима Бензема, неожиданно отправив на правый край обороны Лукаса Васкеса , обладатель «Золотого мяча» почувствовал какую-то поддержку и свободу. «Бавария» раскрывалась, отчаянно плыла к спасительному берегу — чужой штрафной, чтобы не утонуть. Тем не менее, у Роналду всего два удара и оба неточные. Его серия в ЛЧ прервалась.

К Хайнкесу нет вопросов

В карьере Юппа Хайнкеса было три Лиги чемпионов (речь именно об ЛЧ, без Кубка чемпионов). Первую он выиграл с «Реалом» в сезоне-1997/98, последнюю — с «Баварией» в сезоне-2012/13. Ещё немец дотянулся с мюнхенцами до финала ЛЧ-2011/12, где из-за жуткого невезения упустил трофей после пропущенного на 88-й минуте мяча и нереализованного на 94-й минуте пенальти. Тогда его «Бавария» проиграла «Челси» в серии пенальти.

Казалось, только тренер с таким бэкграундом способен одолеть Зинедина Зидана, который выиграл две Лиги чемпионов из двух. И действительно трудно найти что-то, за что Хайнкес заслужил критику по итогам встречи на «Альянц-Арене». Хозяева забили первыми, чуть-чуть усыпив Мадрид своей аритмией, нанесли полтора десятка ударов по воротам Кейлора Наваса , создавали голевые моменты. Вот только «Реал» при Зидане и сам превращается в ЛЧ в беспощадную немецкую машину. Гости терпеливо защищались, выждали, а потом реализовали то, что получили. Это сумасшедший класс и психология победителей.

Левандовски не продал себя

Роберт Левандовски играет за «Баварию», а мечтает о «Реале». Sport Bild раскрыл секрет: поляк рассказал партнёрам по мюнхенскому клубу о желании переехать в Мадрид летом любой ценой. Подозрительно, правда, что эта информация появилась за несколько дней до игры «Баварии» с «Реалом».

Первый матч однозначно не заставит руководство «Реала» сделать «Баварии» предложение, от которого невозможно отказаться. Левандовски должен был забить, однако все его четыре удара ушли в молоко. Особенно поляк будет винить себя за упущенный шанс в концовке.

Хамес доказывает, что может быть лидером

Хамес Родригес против Мадрида — ещё одна интрига внутри противостояния «Баварии» и «Реала». Зидан отрицает конфликт с колумбийцем: «У меня никогда не было с ним никаких проблем. Я не хотел, чтобы Хамес нас покидал. Ему хотелось иметь больше игровой практики, что я могу понять», — сказал Зизу накануне игры.

Как бы то ни было, в Мюнхене Хамес доказывал «Реалу», что его зря не оценили по-настоящему. Он действовал значительно эффективнее Тьяго Алькантары , который уже на 7-й минуте заменил травмированного Арьена Роббена, что вынудило «Баварию» перестроиться. Алькантара, похоже, психологически не был готов к тому, что надо играть, допускал много брака. Хамес своим прессингом едва не организовал гол уже на 23-й секунде! А гол Джошуа Киммиха — это ведь не только наивный промах Кейлора Наваса, но и хороший пас колумбийца. Хамес вообще стал лучшим по ключевым передачам, сделав четыре за 90 минут.

Судья не испортил футбол

Голландец Бьорн Кюйперс — молодец. Не испортил спектакль. Вспоминая оба прошлогодних матча между Мадридом и Мюнхеном, а также скандал в четвертьфинале нынешней Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус», существовали опасения, что мы по окончании игры на «Альянц-Арене» будем больше обсуждать не футбол, а судейство. Давление на Кюйперса было высоким. «Бавария» сразу же попыталась поддушить арбитра, дважды требуя назначить пенальти на первых минутах. Причём эпизод с попаданием мяча то ли в плечо, то ли в грудь Карвахаля напомнил о пенальти на Серхио Рамосе год назад. Голландец оставался спокоен как удав. Давал бороться, давал играть, и в целом справился.

Первый из двух «досрочных финалов» получился таким, каким, скорее всего, стал бы настоящий финал. Совсем не фееричным в отличие от вчерашней игры в Ливерпуле. Но как же здорово, что через неделю «Реал» и «Бавария» сыграют опять! Будет веселее. Год назад мюнхенцы отыгрались после домашнего поражения 1:2.