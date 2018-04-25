Спикер Заксобрания Приморья доложил об итогах деятельности за прошлый год

Депутаты Заксобрания Приморья провели очередное заседание. Спикер ЗС ПК Александр Ролик рассказал про малые и значительные дела депутатского корпуса, сообщает PRIMPRESS.

«Минувший год показал хорошую работоспособность депутатского корпуса, — отметил Александр Ролик. — Для всех представителей характерна ответственность за судьбу края». Спикер рассказал о традиционных показателях — таких, как количество принятых законов и обращений граждан. Кроме того, как заметил Александр Ролик, депутаты смогли добиться на федеральном уровне принятия понятия «валежник» и разрешения россиянам пользоваться им.