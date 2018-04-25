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В «египетском короле» разглядели лучшего футболиста мира
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В «египетском короле» разглядели лучшего футболиста мира 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард заявил, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах является лучшим футболистом мира. Слова спортсмена передает Goal.com со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.
«Трудно сравнить его с вашими Роналду и Месси, потому что они были сильными на протяжении долгого времени. Но без капли сомнения можно сказать, что Салах — лучший игрок на планете прямо сейчас», — отметил Джеррард.
В полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой» египтянин оформил дубль и отдал две голевые передачи, что помогло «Ливерпулю» разгромить соперника со счетом 5:2. Гари Линекер, также выступавший в составе сборной Англии, после первого гола Салаха написал в своем Twitter: «Египетский король снова правит».
Всего на счету Салаха 47 мячей в 49 матчах в этом сезоне. Месси забил 42 гола в 52 поединках, Роналду — 42 мяча в 39 играх.
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