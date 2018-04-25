В «египетском короле» разглядели лучшего футболиста мира

Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард заявил, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах является лучшим футболистом мира. Слова спортсмена передает Goal.com со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.

«Трудно сравнить его с вашими Роналду и Месси, потому что они были сильными на протяжении долгого времени. Но без капли сомнения можно сказать, что Салах — лучший игрок на планете прямо сейчас», — отметил Джеррард.

В полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой» египтянин оформил дубль и отдал две голевые передачи, что помогло «Ливерпулю» разгромить соперника со счетом 5:2. Гари Линекер , также выступавший в составе сборной Англии, после первого гола Салаха написал в своем Twitter: «Египетский король снова правит».

Всего на счету Салаха 47 мячей в 49 матчах в этом сезоне. Месси забил 42 гола в 52 поединках, Роналду — 42 мяча в 39 играх.