На форуме сотрудничества Москвы и Лимы рассказали о мерах безопасности на ЧМ-2018 

Одна из главных превентивных мер накануне футбольных матчей — запрет на продажу алкоголя.
На проходящем в Лиме форуме сотрудничества столиц России и Перу замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин рассказал, какие меры будут обеспечивать безопасность в дни мундиаля.
Он отметил, что одной из важных мер станет запрет на продажу алкоголя в дни проведения матчей, а также накануне игр.
— Органами исполнительной власти определены границы территорий в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения, — приводит слова Малышкина «Интерфакс».
Специальные меры будут предложены и для решения ситуаций с болельщиками в нетрезвом состоянии. По словам Малышкина, правительство Москвы с заинтересованными службами города разрабатывает ряд лечебных мероприятий для оказания медицинской помощи лицам в алкогольном опьянении.
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