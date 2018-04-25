«Сухой закон» объявят в некоторых районах Москвы к ЧМ‐2018

Запрет на продажу алкогольных напитков начнет действовать в Москве до начала ЧМ‐2018 по футболу. Об этом рассказал заместитель главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилл Малышкин во время Форума сотрудничества столиц России и Перу в рамках проходящих Дней Москвы в Лиме, передает «Интерфакс»

По его словам, власти уже определили границы территорий, в пределах которых будут действовать запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре. В целях оказания помощи нетрезвым болельщикам разработан план специальных мер. Подвыпивших будут развозить по больницам.

Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебные мероприятия, которыми определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь

— Кирилл Малышкин.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В «Лужниках» запланированы открывающий матч между игроками России и Саудовской Аравии, а также финал турнира.

Ранее сообщалось, что коты-футболисты появятся в Санкт-Петербурге к ЧМ-2018. Гостей встретят необычные уличные арт‐объекты. Любители футбола, которым удастся собрать полную коллекцию селфи с необычными символами праздника, получат призы.