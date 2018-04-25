Ещё
«Сухой закон» объявят в некоторых районах Москвы к ЧМ‐2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сухой закон» объявят в некоторых районах Москвы к ЧМ‐2018 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Запрет на продажу алкогольных напитков начнет действовать в Москве до начала ЧМ‐2018 по футболу. Об этом рассказал заместитель главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилл Малышкин во время Форума сотрудничества столиц России и Перу в рамках проходящих Дней Москвы в Лиме, передает «Интерфакс».
По его словам, власти уже определили границы территорий, в пределах которых будут действовать запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре. В целях оказания помощи нетрезвым болельщикам разработан план специальных мер. Подвыпивших будут развозить по больницам.
Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебные мероприятия, которыми определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь
— Кирилл Малышкин.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В «Лужниках» запланированы открывающий матч между игроками России и Саудовской Аравии, а также финал турнира.
Ранее сообщалось, что коты-футболисты появятся в Санкт-Петербурге к ЧМ-2018. Гостей встретят необычные уличные арт‐объекты. Любители футбола, которым удастся собрать полную коллекцию селфи с необычными символами праздника, получат призы.
360tv.ru: последние новости
«Без пафоса, но в точку»: в Сети оценили новую рекламу UTair Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Праздником труда Символом РФПЛ стал медведь
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Ливерпуль» разгромил «Рому»1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение