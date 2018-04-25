Ещё
Помощник Левитина прокомментировал его участие в выборах главы ОКР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Помощник Левитина прокомментировал его участие в выборах главы ОКР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Представитель вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Игоря Левитина Марат Филиппов прокомментировал информацию о том, что чиновник может принять участие в выборах главы ОКР.
"Мне ничего не известно об участии Игоря Евгеньевича в выборах президента ОКР. Впервые слышу от вас о его возможном выдвижении на должность руководителя олимпийского комитета", — цитирует Филиппова газета «Известия».
Также ранее источник сообщил о том, что действующий президент ОКР Александр Жуков будет переизбираться на третий срок.
Газета.Ru: последние новости
Почетный президент ОКР: у Жукова есть достойные преемники Глава МИД ФРГ выступил за переосмысление политики международной безопасности Полиция арестовала одного из участников беспорядков в Ливерпуле
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступавший за Россию велосипедист признался в допинге10
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
Липницкая удивила откровенным фото5
«Ливерпуль» разгромил «Рому»1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение