Помощник Левитина прокомментировал его участие в выборах главы ОКР 

Представитель вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Игоря Левитина Марат Филиппов прокомментировал информацию о том, что чиновник может принять участие в выборах главы ОКР.
"Мне ничего не известно об участии Игоря Евгеньевича в выборах президента ОКР. Впервые слышу от вас о его возможном выдвижении на должность руководителя олимпийского комитета", — цитирует Филиппова газета «Известия».
Также ранее источник сообщил о том, что действующий президент ОКР Александр Жуков будет переизбираться на третий срок.