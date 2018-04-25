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Шамиль Тарпищев: «Российские девочки еще не совсем созрели для выступления за сборную»
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Шамиль Тарпищев: «Российские девочки еще не совсем созрели для выступления за сборную» 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что в женской сборной России идет смена поколений. После поражения от команды Латвии россиянки опустились в третью по силу лигу Кубка федерации.
— Что можно сказать о проблемах сборной в целом?
— В командах идет смена поколений, просто у мужчин она началась на пару лет раньше. А у девушек молодежь еще не до конца созрела для выступлений на взрослом уровне — на юниорском крупных побед добивались Потапова, Калинская, та же Жук, которая живет в Америке и не слишком охотно приезжает к нам. Но мы последнее время всегда играем смешанным составом — сейчас вот Вихлянцева подтянулась. (Андрей БАБОШИН) Полное интервью Шамиля Тарпищева
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