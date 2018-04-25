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Продажу алкоголя в Москве начнут ограничивать за сутки до старта ЧМ-2018
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Продажу алкоголя в Москве начнут ограничивать за сутки до старта ЧМ-2018 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В период проведения чемпионата мира по футболу запретят продажу алкогольной продукции, передает ФАН.
Об этом сообщил в среду заместитель главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин.
По его словам, в дни проведения игр первенства мира по футболу и за 24 часа до старта мундиаля в российской столице введут запрет на продажу алкогольных напитков.
Малышкин уточнил, что границы территорий, где «сухой закон» в дни чемпионата мира вступит в силу, уже установлены.
Отмечается, что в том случае, если на матчах все же будут замечены футбольные болельщики в нетрезвом виде, специально для таких случаев разработали целый комплекс мер противодействия.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Полуфинал турнира состоится в Северной столице, финал мундиаля примет Москва.
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