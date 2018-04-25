Власти столицы сообщили о запрете продажи алкоголя накануне матчей ЧМ-2018

Замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин заявил, что запрет на продажу алкоголя в столице будет действовать не только в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу, но и накануне игр, передает «Интерфакс»

«Органами исполнительной власти определены границы территорий в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения», — сказал Малышкин.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.