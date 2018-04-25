Во время проведения ЧМ-2018 в столице объявят «сухой закон»

В дни проведения матчей ЧМ-2018 по футболу и за сутки до них в столице введут запрет на продажу алкоголя.

Об этом стало известно газете «Известия» по сообщению замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы Кирилла Малышкина.

Он заявил о том, что границы территорий, где «сухой закон» в дни чемпионата вступит в силу уже определены.

Однако если на матчах все-таки будут замечены болельщики в нетрезвом состоянии, специально для таких случаев разработали целый комплекс мер противодействия, уточняет «Москва 24».

Целый ряд больниц и поликлиник будет ждать выпивших фанатов игры в футбол.