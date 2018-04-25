Кому шайбу, кому мяч. Кто играет в футбол и хоккей в Приморье?

На этот и другие вопросы ответят представители двух самых популярных видов спорта в Приморье: футболисты и хоккеисты.

Почему без тела нет духа?

Заезжавший во Владивосток Антон Чехов говорил: «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». У нас почему-то так не получается — появление гаджетов и технологий превратило молодёжь в безусловно прогрессивных, но гораздо менее спортивных молодых людей. Может, так и должно быть? А спорт — «прошлый век», только мешающий детям развиваться?

— Плохо, что сегодня физическое развитие детей не поспевает за умственным, — считает директор центра подготовки юных футболистов команды «Луч-Энергия» Юрий Болобонкин. — Каждый хочет достичь в своей жизни чего-то грандиозного, но часто забывает, что для этого нужно постараться. Спорт, как ничто другое, вырабатывает у ребёнка чувство ответственности и дисциплинированности, заставляет его преодолевать трудности, расти над собой. Отлично понимаю, что не все мои воспитанники в будущем станут профессиональными футболистами, но та база, которую тренеры вложили в них за время тренировок, сделает из них хороших математиков, учёных, инженеров, врачей, писателей — качественных специалистов, которые продолжат играть, приучат к спорту своих детей, не дадут иссякнуть потоку профессиональных спортсменов в стране.

Ежегодно в дни открытых дверей в футбольных и хоккейных клубах Приморья не протолкнуться от желающих отобраться в большой спорт. В чём секрет несгорающей популярности этих двух видов спорта? В массовости, ответит вам тренер. Массовые виды спорта — это не только подтянутое тело, но и общение, здоровая конкуренция, которая всегда гонит вперёд, работа в команде, натуральный антистресс.

Какая без газона победа?

Не секрет, что футбол Приморья отличается от других регионов своей «волнообразностью». Вчера он был на высоте, процветал, потом вдруг сник и затих, а сегодня, например, детский спорт «ноги и мяча» держится на стабильно удовлетворительном уровне.

Главная положительная черта — появление «малышковых» групп в спортивных клубах. С недавних в мяч начали играть совсем юные, 4-летние и чуть старше возрастом, приморцы. Родители счастливы — чада побросали планшеты и со всех ног бегут заниматься физкультурой и оздоровляться. А у «Луча» подрастает совершенно новое поколение спортсменов.

Есть в народе такой стереотип: мол, если умом мальчишка не вышел, то ему прямая дорога в футбол. Это больно бьёт по чувству собственного достоинства юных футболистов и их педагогов.

— Отобрать мяч у противника — полдела. Чтобы забить гол, необходима слаженная работа всей команды, каждый из которой будет просчитывать в голове развитие игры как минимум на пять шагов вперёд. Без стратегии, без знаний теории и логики на поле тебя просто затопчут. Как вы думаете, забивают голы на последних секундах матча по случайности? — спрашивает Юрий Семёнович.

А беда у приморского футбола осталась неизменной ещё с перестроечных времён — отсутствие полноразмерных стадионов с искусственным газоном и крытых кордонов для зимних тренировок. Вряд ли коллеги из центральной части России могут себе представить, как сразу четыре полноценных юношеские команды гоняют мяч строго на своих четвертинках одного поля.

— Спортивных площадок для тренировок маленьких детей у нас хватает. Но ведь ребята растут, и к 15-16 годам им требуются стандартные футбольные поля, с которыми во Владивостоке, честно говоря, ну очень плохо. На «Динамо» играют только главные команды «Луча», «Строитель» почему-то не используется для футбола, на месте стадиона флота на Спортивной вырос рынок, большие футбольные поля в районе Фанзавода, Второй речки, школы № 63 застроили. В арсенале молодёжи остались всего один стандартный стадион «Юность» и два больших поля на базе на Седанке, куда при всём желании с детьми не наездишься, — рассказывает директор центра подготовки.

Спортивный интернат на базе школы-интерната для одарённых детей им. Дубинина временно прекратил своё существование из-за отсутствия финансирования. «Луч» надеется, что эту проблему решат и юные спортсмены из глубинки вновь получат билет в мир большого футбола: на местах не получается из-за нехватки новых тренеров.

Кто молодой да удалой?

Пяти лет назад на приморскую землю масштабно и ярко зашёл хоккей: создали профессиональную хоккейную команду «Адмирал», построили ледовые кордоны и арены, открыли спортивные школы и катки.

На «Фетисов-арене» регулярно проходят различные соревнования по ледовым видам спорта. То с гостями из Китая посоревнуются «чей конёк быстрее, а клюшка метче», то устроят турнир за звание лучшей дворовой хоккейной команды Приморья, то пропагандируют сдачу норм «ГТО» среди молодёжи. Воспитанники ДЮСШ «Адмирал» не раз продемонстрировали, что настоящий хоккеист должен уметь отжиматься, подтягиваться, бегать, плавать, прыгать в высоту.

Ежегодно юные талантливые «моряки» не дают командам Дальнего Востока расслабиться — почти все соревнования ребята завершают в тройке лидеров. Совсем зелёная команда «Адмирал-2011-2012» на своём первом чемпионате Владивостока заняла третье место, хоккеисты 2002-2003 г. р. привезли бронзу с открытого первенства Хабаровска в марте. «Адмирал-2005» сохранил право выступать среди самых сильных команд макрорегиона на первенстве России в зоне Сибирь в следующем сезоне. На ежегодном турнире «Уральский вызов» среди хоккеистов 2008 г. р. наши мальчишки заняли почётное шестое место из 12 возможных.

— У нас лучший на весь Дальний Восток многофункциональный комплекс и самые современные методики обучения, — отметили в пресс-службе ХК «Адмирал». — Тренировки на льду, упражнения на земле, теоретические занятия позволяют раскрыть талант юных хоккеистов и помочь им в успешном развитии будущей спортивной карьеры. Команда лагеря состоит из профессиональных тренеров со своей специализацией: нападающие, защитники, вратари, физическая подготовка. Тренировочный план разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей и уровня подготовки каждой возрастной группы. Тесное общение тренеров с детьми во время смены позволит им объективно дать рекомендации каждому воспитаннику и проконсультировать родителей. Ждём анкеты участников на электронную почту camp@hcadmiral.ru.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Быстрее, сильнее, выше»

КСТАТИ

С 4 по 15 июня на базе КСК «Фетисов-арена» будет работать международный тренировочный хоккейный лагерь. Ещё несколько лет назад Владивосток даже и представить не мог, что здесь станут тренироваться лучшие молодые хоккеисты Дальнего Востока и стран АТР.