Кирьяков объяснил причину неудач «Локомотива» и «Спартака» в последних играх

Бывший советский и российский футболист Сергей Кирьяков поделился мнением о том, по какой причине московский «Локомотив» и "Спартак" не смогли добиться побед в последних матчах, в которых они считались фаворитами.

"Таким командам, как «Уфа», «Урал» и «Ахмат», в этом сезоне уже практически ничего не нужно с точки зрения результатов — они комфортно чувствуют себя в середине таблицы, обезопасив себя от вылета в низший дивизион.

Но это и дает определенное преимущество. Когда на тебя ничего не давит и нет ответственности за результат, ты можешь чувствовать себя более уверенно в матчах с любыми соперниками, даже с лидерами. Думаю, именно за счет этого они и показывают хорошую игру с топ-клубами, отбирая у них столь важные очки", — цитирует Кирьякова газета «Известия»

"Локомотив" сыграл с «Уфой» и «Ахматом» вничью с одинаковым счетом 0:0. «Спартак» уступил грозненской команде, а также «Уралу» — 1:3 и 1:2 соответственно.