Ещё
Кирьяков объяснил причину неудач «Локомотива» и «Спартака» в последних играх
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кирьяков объяснил причину неудач «Локомотива» и «Спартака» в последних играх 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший советский и российский футболист Сергей Кирьяков поделился мнением о том, по какой причине московский «Локомотив» и "Спартак" не смогли добиться побед в последних матчах, в которых они считались фаворитами.
"Таким командам, как «Уфа», «Урал» и «Ахмат», в этом сезоне уже практически ничего не нужно с точки зрения результатов — они комфортно чувствуют себя в середине таблицы, обезопасив себя от вылета в низший дивизион.
Но это и дает определенное преимущество. Когда на тебя ничего не давит и нет ответственности за результат, ты можешь чувствовать себя более уверенно в матчах с любыми соперниками, даже с лидерами. Думаю, именно за счет этого они и показывают хорошую игру с топ-клубами, отбирая у них столь важные очки", — цитирует Кирьякова газета «Известия».
"Локомотив" сыграл с «Уфой» и «Ахматом» вничью с одинаковым счетом 0:0. «Спартак» уступил грозненской команде, а также «Уралу» — 1:3 и 1:2 соответственно.
Газета.Ru: последние новости
Глава МИД ФРГ выступил за переосмысление политики международной безопасности Почетный президент ОКР: у Жукова есть достойные преемники Болельщик получил ножевое ранение перед матчем "Ливерпуль" - "Рома"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступавший за Россию велосипедист признался в допинге10
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
Липницкая удивила откровенным фото5
«Ливерпуль» разгромил «Рому»1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение