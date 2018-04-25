Бышовец: перевод Глушакова в запас усугубляет положение «Спартака»

"Видно, что внутри коллектива не осталось той химии, которая позволила «Спартаку» выиграть прошлогодний чемпионат России и преодолеть кризис начала нынешнего сезона. Еще больше усугубляет дело неудачное решение Массимо Карреры в матче с «Ахматом» посадить на лавку Дениса Глушакова

Я не считаю капитана «Спартака» виновником всех бед команды и, в частности, поражений от "Урала" и «Тосно». Но тренер имеет право идти на жесткие решения в отношении лидеров, если понимает, как за счет этого добиться улучшения игры и результатов. Однако и в отсутствие Глушакова «Спартак» тоже проиграл. Значит, дело не только в капитане — проблемы гораздо глубже", — сказал Бышовец.

В последних трех матчах «Спартак» потерпел поражение: в чемпионате России от «Урала» (1:2) и «Ахмата», а также в полуфинале Кубка России от «Тосно» (4:5 по пенальти).