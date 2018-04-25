Бышовец: перевод Глушакова в запас усугубляет положение «Спартака» 

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец выразил мнение, что московский "Спартак" испытывает спад. Слова эксперта приводит газета «Известия».
"Видно, что внутри коллектива не осталось той химии, которая позволила «Спартаку» выиграть прошлогодний чемпионат России и преодолеть кризис начала нынешнего сезона. Еще больше усугубляет дело неудачное решение Массимо Карреры в матче с «Ахматом» посадить на лавку Дениса Глушакова.
Я не считаю капитана «Спартака» виновником всех бед команды и, в частности, поражений от "Урала" и «Тосно». Но тренер имеет право идти на жесткие решения в отношении лидеров, если понимает, как за счет этого добиться улучшения игры и результатов. Однако и в отсутствие Глушакова «Спартак» тоже проиграл. Значит, дело не только в капитане — проблемы гораздо глубже", — сказал Бышовец.
В последних трех матчах «Спартак» потерпел поражение: в чемпионате России от «Урала» (1:2) и «Ахмата», а также в полуфинале Кубка России от «Тосно» (4:5 по пенальти).