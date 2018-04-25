«Панатинаикос» пропустит три сезона еврокубков 

УЕФА отстранил греческий клуб «Панатинаикос» от участия в еврокубках на три сезона. Причиной такого наказания стало нарушение клубом правил финансового «фэйр-плей», а именно просроченные финансовые обязательства, сообщает официальный сайт организации.
Чтобы избежать санкций, «Панатинаикос» должен был погасить платежи до 1 марта этого года. Клуб также был оштрафован на 100 тысяч евро.
Добавим, «Панатинаикос» являющийся одной из самых известных команд в Греции. В настоящее время клуб занимает в национальном первенстве седьмое место.
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