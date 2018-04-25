Кириченко: второе место в РФПЛ будет фантастическим результатом для ЦСКА

Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал выступление армейцев в нынешнем сезоне чемпионата России. По мнению эксперта, второе место по итогам сезона в РФПЛ станет отличным результатом для команды Виктора Гончаренко

"Это будет фантастический результат для ЦСКА с учетом того, что они были вынуждены узкой обоймой играть на два фронта в чемпионате России и еврокубках. Проявив характер, они закрыли для себя тяжелый график двух игр в неделю блестящей победой над «Краснодаром». Отлично сработали замены Гончаренко.

Особенно с выходом на поле Бибраса Натхо, который вообще-то является основным игроком. Но видно, что тренеру приходится давать тому же Натхо отдых, проводить ротацию. И очень вовремя «ожил» Ахмед Муса , который после перепалки с главным тренером из-за замены в матче с «Динамо» стал более ответственно относиться к делу", — цитирует Кириченко газета «Известия»

После 27-го тура ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-синих 51 очко.