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В Пермском районе трое рыбаков провалились под лёд
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В Пермском районе трое рыбаков провалились под лёд 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
23 апреля пермские краевые спасатели проводили операцию по спасению трех рыбаков, провалившихся под лёд реки Сылва во время рыбалки.
«ЧП произошло вблизи поселка Троица Пермского района, — сообщают подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Один из мужчин смог выбраться на берег самостоятельно, второго рыбака достали из ледяной воды спасатели, а третьего мужчину, увы, спасти не удалось. Он утонул.
В МЧС напоминают, что лёд на реках сейчас смертельно опасен. Чтобы не произошло беды, необходимо знать:
— безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой;
— в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша;
— если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%;
— прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка — прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным; —не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.
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