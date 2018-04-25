«Барселона» недовольна, что у фанатов отбирали желтую одежду перед финалом Кубка Испании

«Барселона» требует объяснений по поводу запрета на желтую одежду в финальном матче Кубка Испании против «Севильи» (5:0). Как сообщает Marca, многие фанаты каталонцев пожаловались на то, что у них отбирали желтую одежду при входе на стадион «Ванда Метрополитано».

По информации СМИ, власти таким образом пытались предотвратить любые акции за независимость Каталонии. Однако «Барселона» недовольна такими действиями, так как никаких упоминаний о запрете желтой одежды со стороны организаторов не было. Решение о судебных исках примут после того, как будет получен ответ от федерации футбола страны.