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«Барселона» возмущена недопуском болельщиков в желтой одежде на финал Кубка Испании
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«Барселона» возмущена недопуском болельщиков в желтой одежде на финал Кубка Испании 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Футбольная «Барселона» выразила свое возмущение тем, что на финальном поединке Кубка Испании против «Севильи» (5:0) сотрудники стадиона не пускали каталонских болельщиков на трибуны в желтой одежде. Игра проходила на мадридском «Ванда Метрополитано».
Такие действия возмутили болельщиков из Каталонии, и, как сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на испанскую Marca, они были продиктованы желанием со стороны организаторов не допустить политические акции на стадионе, которые могли бы быть связаны с борьбой за независимость Каталонии.
В руководстве «Барселоны» выразили негодование действиями работников стадиона, поскольку в предматчевом регламенте от организаторов матча не было никаких заявлений о запрете одежды желтого цвета. В связи с инцидентом каталонский клуб требует разъяснений действий сотрудников арены.
Напомним, что желтый цвет негласно является цветом борьбы за независимость Каталонии от Испании. Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что за ленту желтого цвета был подвергнут штрафам главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола — уроженец Барселоны, также выступающий за независимость региона.
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