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Карл-Хайнц Румменигге: «Впереди „Баварию“ ждут самые жаркие недели»
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Карл-Хайнц Румменигге: «Впереди „Баварию“ ждут самые жаркие недели» 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Фото: Soccer News
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге с предвкушением ждет матчей 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала". По его мнению, у мюнхенцев впереди самые жаркие недели в сезоне.
— Сейчас начнутся самые классные матчи, — цитирует пресс-служба клуба Румменигге. — Я в предвкушении. Впереди нас ждут самые жаркие недели.
— В среду мы должны постараться добыть хороший результат. Желательно забить самим и не пропустить, — добавил президент клуба Ули Хенесс​.
Матч «Бавария» — «Реал» состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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