Карл-Хайнц Румменигге: «Впереди „Баварию“ ждут самые жаркие недели»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге с предвкушением ждет матчей 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" . По его мнению, у мюнхенцев впереди самые жаркие недели в сезоне.

— Сейчас начнутся самые классные матчи, — цитирует пресс-служба клуба Румменигге. — Я в предвкушении. Впереди нас ждут самые жаркие недели.

— В среду мы должны постараться добыть хороший результат. Желательно забить самим и не пропустить, — добавил президент клуба Ули Хенесс​.

Матч «Бавария» — «Реал» состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.