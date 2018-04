«Блэкберн Роверс» вернулся во второй дивизион Англии

Чемпион Англии 1995 года «Блэкберн Роверс» по итогам 44-го тура в третьем дивизионе Англии гарантировал себе повышение в классе. В следующем сезоне риверсайдцы будут выступать в чемпионшипе, из которого вылетели год назад.

Стоит отметить, что туром ранее возвращение в чемпионшип себе обеспечил «Уиган», который на данный момент идет на первом месте в третьем дивизионе, опережая «Блэкберн» на 1 очко.

We’re Blackburn Rovers, we’re on our way back. pic.twitter.com/rioSlxIMyl

— Blackburn Rovers (@Rovers) 24 апреля 2018 г.

Going… UP! @LaticsOfficial have confirmed their return to the @SkyBetChamp. Thoroughly deserved. 👏 pic.twitter.com/lFIaP8Gxxh

— Sky Bet League One (@SkyBetLeagueOne) 21 апреля 2018 г.