Ибрагимович продемонстрировал Роналдо раздевалку «Лос-Анджелеса»

Шведский нападающий MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович продеомонстрировал бывшему игроку сборной Бразилии Роналдо расположение клуба, сообщает "Советский спорт"

На официальной странице Международной федерации футбола (ФИФА) появилось видео, на котором Ибрагимович дарит двукратному обладателю «Золотого мяча» футболку со своей фамилией, а затем показывает бразильцу раздевалку американской команды.

Ранее главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон сообщил, что Златан Ибрагимович может попасть в национальную команду, если свяжется с ним.