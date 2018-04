Роналдо получил от Ибрагимовича футболку «Лос-Анджелеса Гэлакси» (видео)

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович подарил Роналдо футболу калифорнийского клуба со своей фамилией.

Бразилец пожелал удачи клубу и отметил, что с удовольствие сыграл бы с Ибрагимовичем в одном клубе, но сейчас находится не в оптимальной форме: «Слишком много килограмм».

"We should play together man… too much kilos!” Ronaldo meets Zlatan Ibrahimovic… pic.twitter.com/MDEfCyfCEP

— ESPN FC (@ESPNFC) 25 апреля 2018 г.