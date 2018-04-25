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На 19-летнего новосибирца завели дело за уклонение от службы
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На 19-летнего новосибирца завели дело за уклонение от службы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На 19-летнего жителя Новосибирска завели уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Молодой человек в течение года игнорировал повестки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. Сейчас по возбужденному уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.
Как писала «Русская планета», житель Великобритании Саймон Кайндлисайдс сумел преодолеть всю дистанцию Лондонского марафона. У мужчины парализована нижняя часть тела, поэтому для участия в соревновании он использовал специальный экзоскелет. На прохождение 42 километров Кайндлисайдсу потребовалось более суток. К финишу он пришел последним, но при этом стал первым парализованным спортсменом, преодолевшим марафонскую дистанцию.
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