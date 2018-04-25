Тюменские нанотехнологии: во дворе многоэтажки на Федюнинского под дождем укладывали асфальт 

Накануне, 24 апреля, один из жителей Тюмени запечатлел на видео рабочих, которые укладывали асфальт, не обращая внимание на идущий дождь. Ролик был снят возле дома №3 на улице Федюнинского в Тюмени. Его автор не без оснований засомневался в качестве таких работ. С просьбой прокомментировать их целесообразность редакция 72.ru обратилась в администрации города.
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— Работы производились на месте аварийной раскопки, которую компания «Тюмень Водоканал» сделала в прошлом году. Восстановление благоустройства на этом месте еще не принималось. Скорее всего, асфальт положили временно. Когда будут положительные температуры твердое покрытие сделают в нормальном исполнении. Эта раскопка сейчас находится на контроле, — рассказали 72.ru в пресс-службе администрации города. Подобные ролики появляются в Сети часто. Недавно на улице Аккумуляторной в Тюмени проводили ямочный ремонт и укладывали асфальт прямо в лужу.