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Тюменские нанотехнологии: во дворе многоэтажки на Федюнинского под дождем укладывали асфальт
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Тюменские нанотехнологии: во дворе многоэтажки на Федюнинского под дождем укладывали асфальт 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Накануне, 24 апреля, один из жителей Тюмени запечатлел на видео рабочих, которые укладывали асфальт, не обращая внимание на идущий дождь. Ролик был снят возле дома №3 на улице Федюнинского в Тюмени. Его автор не без оснований засомневался в качестве таких работ. С просьбой прокомментировать их целесообразность редакция 72.ru обратилась в администрации города.
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— Работы производились на месте аварийной раскопки, которую компания «Тюмень Водоканал» сделала в прошлом году. Восстановление благоустройства на этом месте еще не принималось. Скорее всего, асфальт положили временно. Когда будут положительные температуры твердое покрытие сделают в нормальном исполнении. Эта раскопка сейчас находится на контроле, — рассказали 72.ru в пресс-службе администрации города. Подобные ролики появляются в Сети часто. Недавно на улице Аккумуляторной в Тюмени проводили ямочный ремонт и укладывали асфальт прямо в лужу.
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