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Юрген Клопп: «Салах — топ-игрок, но его пока нельзя назвать лучшим в мире»
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Юрген Клопп: «Салах — топ-игрок, но его пока нельзя назвать лучшим в мире» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что Мохамед Салах является игроком высочайшего уровня, но, возможно, его пока рано называть лучшим игроком мира. Салах забил два мяча и отдал две голевые передачи в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Ромы» (5:2).
— Салах — игрок мирового уровня. Но для того, чтобы считаться сильнейшим в мире, возможно, надо действовать на таком уровне более длительный отрезок времени, — цитирует BBC Клоппа. — Оба его мяча сегодня были прекрасными. Сейчас он в невероятной форме. Мы очень рады, что у нас есть такой игрок!
Ливерпуль — Рома
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