Юрген Клопп: «Салах — топ-игрок, но его пока нельзя назвать лучшим в мире»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что Мохамед Салах является игроком высочайшего уровня, но, возможно, его пока рано называть лучшим игроком мира. Салах забил два мяча и отдал две голевые передачи в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Ромы» (5:2).

— Салах — игрок мирового уровня. Но для того, чтобы считаться сильнейшим в мире, возможно, надо действовать на таком уровне более длительный отрезок времени, — цитирует BBC Клоппа. — Оба его мяча сегодня были прекрасными. Сейчас он в невероятной форме. Мы очень рады, что у нас есть такой игрок!

Ливерпуль — Рома