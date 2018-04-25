«Челси» и «Атлетико» — фавориты в борьбе за Бернарда

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Бернард покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает комментатор Premium Sport Андерсиньо Маркес в своём «твиттере», в настоящий момент главными претендентами на бразильского футболиста являются лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико». Также Бернардом по-прежнему интересуются итальянские клубы, среди который «Рома» и «Интер», который, как сообщалось ранее, не смог договориться с игроком об условиях контракта. Ранее стало известно, что переход Бернарда в «Милан» сорвался.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 19 матчей в украинской Премьер-лиге, в которых забил 6 голов.