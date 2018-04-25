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«Челси» и «Атлетико» — фавориты в борьбе за Бернарда
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«Челси» и «Атлетико» — фавориты в борьбе за Бернарда 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник донецкого «Шахтёра» Бернард покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает комментатор Premium Sport Андерсиньо Маркес в своём «твиттере», в настоящий момент главными претендентами на бразильского футболиста являются лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико». Также Бернардом по-прежнему интересуются итальянские клубы, среди который «Рома» и «Интер», который, как сообщалось ранее, не смог договориться с игроком об условиях контракта. Ранее стало известно, что переход Бернарда в «Милан» сорвался.
В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 19 матчей в украинской Премьер-лиге, в которых забил 6 голов.
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