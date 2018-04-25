Анатолий Бышовец: Внутри «Спартака» не осталось химии, которая позволила выиграть чемпионат

— Видно, что внутри коллектива не осталось той химии, которая позволила «Спартаку» выиграть прошлогодний чемпионат России и преодолеть кризис начала нынешнего сезона, — заявил Бышовец «Известиям» . — Еще больше усугубляет дело неудачное решение Карреры в матче с «Ахматом» посадить на лавку Дениса Глушакова

Я не считаю капитана «Спартака» виновником всех бед команды и, в частности, поражений от «Урала» и «Тосно». Но тренер имеет право идти на жесткие решения в отношении лидеров, если понимает, как за счет этого добиться улучшения игры и результатов.

Однако и в отсутствие Глушакова «Спартак» тоже проиграл. Значит, дело не только в капитане — проблемы гораздо глубже.