Чарльз Дженкинс: «Что мне не нравится в России? Пробки»

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс заявил, что уже освоился в России не без помощи российских баскетболистов его команды. При этом защитник добавил, что он не привык к сильным пробкам, в которые он иногда попадает.

— Уже освоились в России?

— Да. В этом мне помогли российские игроки «Химок», которые много рассказывали мне о местной культуре и особенностях, — цитируют "Известия" Дженкинса. — Хотелось бы сказать им за это большое спасибо.

— А есть что-то, что вам здесь не нравится?

— Пробки. Я не привык закладывать 1,5 часа на дорогу от дома до зала. Но не сказал бы, что это какая-то глобальная проблема. В целом мне комфортно в Подмосковье.