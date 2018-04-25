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Чарльз Дженкинс: «Что мне не нравится в России? Пробки»
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Чарльз Дженкинс: «Что мне не нравится в России? Пробки» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс заявил, что уже освоился в России не без помощи российских баскетболистов его команды. При этом защитник добавил, что он не привык к сильным пробкам, в которые он иногда попадает.
— Уже освоились в России?
— Да. В этом мне помогли российские игроки «Химок», которые много рассказывали мне о местной культуре и особенностях, — цитируют "Известия" Дженкинса. — Хотелось бы сказать им за это большое спасибо.
— А есть что-то, что вам здесь не нравится?
— Пробки. Я не привык закладывать 1,5 часа на дорогу от дома до зала. Но не сказал бы, что это какая-то глобальная проблема. В целом мне комфортно в Подмосковье.
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