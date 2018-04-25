Чавгонбози: в Таджикистане возрождают национальный вид спорта

Чавгонбози (чавгон, гуйбози) — древняя таджикская игра, которая на долгие годы была забыта. В Душанбе решили возродить пешее поло и привлечь к нему молодежь. На турнире по этому национальному виду спорта побывал корреспондент «МИР 24» Фируз Умарзода.

Сейчас увидеть такую игру — настоящая экзотика. Поэтому и этот турнир представлен как красочное шоу. Посмотреть на него приехали даже гости столицы.

«В детстве, помню, с ребятами игрались во дворе. Было весело. Узнал о таком матче, сразу пришел», — отметил житель Кубадиянского района Обид Хусайнов.

За победу боролись факультеты Института физкультуры. Среди игроков — будущие физруки, горные гиды, тренеры. Для одних игра входит в обязательную программу подготовки, другие держат клюшку впервые.

Четыре периода по 15 минут. Правила от традиционного хоккея на траве отличаются немного. Ни руками, ни ногами мяч трогать нельзя. Его гоняют только плоской стороной клюшки. «Кроме того, нельзя играть жестко, толкать игрока, поднимать высоко клюшку, отправлять мяч в ворота по воздуху. Поэтому игроки без защитных приспособлений. Это самый безобидный вид спорта», — рассказал тренер Шерали Сафаров.

Как и в любом игровом виде спорта, в човгане на первом плане техника игрока. Если научишься правильно владеть своим телом и клюшкой, успех гарантирован. «Самый приятный момент, когда проводишь соперника. А для этого нужно отточить навык владения клюшкой. Я год занимаюсь профессионально, до сих пор открываю что-то новое для себя», — подчеркнул студент Факультета спорта Института физкультуры Мухаммад Худанов.

Сейчас популярность этой игры не так велика, как в прошлом веке, а ведь еще не так давно местные команды занимали первые места на всесоюзных соревнованиях. И это немудрено — игру с клюшками и мячом придумали предки таджиков.

«Хотя игру сравнивают с хоккеем, но на самом деле это поло. Раньше играли только на лошадях, а позже спустились на траву. У нас это называется чавгонбози», — указал тренер Шерали Сафаров.

Сегодня организаторы подобных турниров прикладывают все усилия, чтобы к чавгону вернулась популярность и забытый некогда вид спорта снова стал интересным для молодежи.

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