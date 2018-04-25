Британцев предупредили о российских футбольных хулиганах — неонацистах

«В течение последних двух десятилетий российское государство способствовало группам буйных крайнеправых фанатов. С приближением Чемпионата мира по футболу, ему еле удается их усмирить», — утверждают британские журналисты.

Статья, в частности, повествует о Денисе Никитине , русском неонацисте и бойце смешанных боевых искусств (MMA), который за последние 12 лет, по данным издания, стал звездой крайнеправого движения. Также британские журналисты рассказывают об истории российского футбольного хулиганства.

«Хулиганство пришло в российский футбол относительно поздно, появившись в ранних 1990-х как застенчивая копия английского примера — с его порочными фирмамим, предпочитаемыми марками одежды и расистскими кричалками. В стране, выходящей из советской тьмы в посике новой настойчивой самобытности, хулиганство видимо предложило молодым людям вроде Никитина шанс стабилизировать национализм, а также гипермужественное общество, которое предоставляло статус и принадлежность», — пишет британская газета.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Британские власти выступили с призывом бойкотировать мероприятие и заявили, что официальной делегации от Великобритании, включая королевскую семью и министров, на мундиале в России не будет.