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Британцев предупредили о российских футбольных хулиганах — неонацистах
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Британцев предупредили о российских футбольных хулиганах — неонацистах 

Национальная Служба Новостей 47 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Британская газета The Guardian написала подробную статью о неонацистких российских футбольных хулинагах.
«В течение последних двух десятилетий российское государство способствовало группам буйных крайнеправых фанатов. С приближением Чемпионата мира по футболу, ему еле удается их усмирить», — утверждают британские журналисты.
Статья, в частности, повествует о Денисе Никитине, русском неонацисте и бойце смешанных боевых искусств (MMA), который за последние 12 лет, по данным издания, стал звездой крайнеправого движения. Также британские журналисты рассказывают об истории российского футбольного хулиганства.
«Хулиганство пришло в российский футбол относительно поздно, появившись в ранних 1990-х как застенчивая копия английского примера — с его порочными фирмамим, предпочитаемыми марками одежды и расистскими кричалками. В стране, выходящей из советской тьмы в посике новой настойчивой самобытности, хулиганство видимо предложило молодым людям вроде Никитина шанс стабилизировать национализм, а также гипермужественное общество, которое предоставляло статус и принадлежность», — пишет британская газета.
Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Британские власти выступили с призывом бойкотировать мероприятие и заявили, что официальной делегации от Великобритании, включая королевскую семью и министров, на мундиале в России не будет.
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