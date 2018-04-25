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Омский боксер помог сборной Сибири выиграть серебряные медали турнира.
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Омский боксер помог сборной Сибири выиграть серебряные медали турнира. 

Советский спорт 38 минут назад
Фото: Советский спорт
В турнире приняли участие 172 боксера из десяти сборных команд — Москвы, Санкт-Петербурга, Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов.
Соревнования посетили первые лица Удмуртской Республики, руководители республиканского спорта, представители боксерского сообщества Удмуртии и России.
Полными составами на турнире были представлены только команды волжан, кавказцев, сибиряков и уральцев — они выставили в каждой весовой категории (до 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг) по два атлета. В составе сборной СФО выступил мастер спорта, омич Марк Петровский, защищавший цвета региона в самой тяжелой категории. В числе других наставников ему помогал омский тренер Сергей Макаров.
На групповой стадии соревнований сборная Сибирского федерального округа в противоборстве с Санкт-Петербургом набрала одинаковое количество очков (20:20), однако по результату последнего боя победа была присуждена представителям Северной столицы. Марк Петровский остался в запасе.
А вот в противостоянии с командой Южного ФО сибиряки уступили лишь однажды. Весомый вклад в общую победу (28:12) внес и Марк Петровский, оказавшийся сильнее южанина Сергея Мальцева из Краснодарского края.
Не повезло омичу в поединке с Андреем Батыревым из Тульской области (Центральный ФО). Здесь Марк Петровский уступил. Правда, эта встреча уже ничего не решала — сибиряки к тому времени уже выигрывали с солидным преимуществом. Итоговый счет — 26:14.
После неудачи петербуржцев в матчевой встрече с командой Центрального ФО сборная Сибирского ФО сумела занять в своей подгруппе первое место, набрав 8 очков и опередив основных соперников на 1 балл.
В финале сибирякам противостояли победители второй подгруппы — сборная Приволжского ФО. После первых четырех встреч волжане солидно оторвались в счете (10:6), а после семи поединков уже вели 17:11. Сибирякам нужно было побеждать в оставшихся трех боях и тогда по результату последнего боя они становились бы чемпионами. Однако в весе до 91 кг волжане оказались сильнее и досрочно стали победителями Кубка России. Итоговый счет — 22:19 в пользу Приволжского ФО.
Боксеры Сибирского ФО, включая омича Марка Петровского, стали обладателями серебряных медалей престижного турнира.
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