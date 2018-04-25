«Бавария» — «Реал». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Встреча пройдет на поле «Альянц-Арены» в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.