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«Бавария» — «Реал». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
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«Бавария» — «Реал». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Советский спорт
32 минуты назад
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Встреча пройдет на поле «Альянц-Арены» в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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