Первая битва — в Мюнхене: «Бавария» принимает «Реал»

Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия)

Мюнхенская «Бавария» в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов примет на домашней арене мадридский «Реал». В последние годы матчи между этими соперниками вновь становятся настоящей классикой еврокубков, вот только побеждает, в основном, только одна команда. Однако сейчас мюнхенцы как никогда готовы к реваншу — сезон они проводят просто великолепный. Мадридцы же, невзирая на все сложности, идут к своему третьему кубку Лиги Чемпионов, и до нового рекорда им осталось совсем немного.

"Бавария" уже выиграла чемпионат Германии, поэтому в последнем матче Бундеслиги Юпп Хайнкес прибегнул к ротации. Сразу несколько лидеров команды получили заслуженный отдых, что, к слову, не помешало команде разгромить на выезде «Ганновер» — 3:0. Мюнхенцы опережают идущий вторым «Шальке» на 22 очка, так что пора бы им взяться за еврокубки.

В Лиге Чемпионов «Бавария» заняла вторую строчку в отборочной группе «B», пропустив вперед французский ПСЖ. Затем немцы поочередно разобрались с «Бешикташем» (5:0, 3:1) и «Севильей» (2:1, 0:0). Результаты жеребьевки никого не удивили, ведь в последнее время мюнхенцы довольно часто попадают на «Реал», правда, пройти «сливочных» они не могут уже очень давно. Вот и в прошедшем сезоне мадридцы дважды обыграли своего соперника, правда, не без судейского скандала.

Подопечные Зидана в текущем розыгрыше по аналогии с немецкой командой уступили первую строчку квартета «H» лондонскому «Тоттенхэму». В 1/8 финала мадридцы расправились с французским ПСЖ (3:1, 2:1) и итальянским «Ювентусом» (3:0, 1:3). Противостояние с туринцами получилось очень жарким, и наверняка войдет в историю ЛЧ.

После первого поединка все уже отправляли «сливочных» в полуфинал, однако три гола команды Аллегри заставили поволноваться болельщиков королевского клуба. И в тот момент, когда все, казалось, идет к дополнительному времени, игра взорвалась: фол на Васкесе, пенальти в ворота гостей, удаление Буффона и гол Роналду вместились в интервал с 92-й по 97-ю минуты и позволили «Реалу» пройти дальше.

В чемпионате Испании мадридцы еще борются за вторую строчку с «Атлетико». В прошедшем туре «сливочные» не смогли обыграть дома «Атлетик» из Бильбао — 1:1, хотя состав у хозяев был самый боевой. Лига Чемпионов — последний шанс Зидана и компании на трофей, так что болельщикам команды вполне верится в завоевание командой третьего подряд кубка ЛЧ.

Интересные факты противостояния «Баварии» и «Реала»:

"Бавария" 4 последних сезона вылетала из Лиги Чемпионов после встреч с испанскими командами.

"Реал" и «Бавария» — рекордсмены по числу очных встреч в еврокубках, они сыграют уже 25-й матч друг с другом.

Мадридцы вышли в полуфинал Лиги Чемпионов уже 8-й раз подряд.

"Реал" выиграл 5 последних матчей против Баварии в еврокубках.

Ориентировочные составы на игру:

Бавария: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Хави Мартинес Алькантара, Хамес, Мюллер, Рибери, Левандовски.

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.

Прогноз на матч «Бавария» — «Реал»:

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, в то время как шансы на выход в финал «Реала» они оценивают выше. Мадридцы в текущем сезоне показывают очень нестабильную игру, так что то, как они будут выглядеть на «Альянц-Арене», спрогнозировать достаточно сложно. Ну а мюнхенцы с возвращением Хайнкеса вполне могут отомстить сопернику за вылет в прошлом году.

На победу «Бавария» букмекеры предлагают коэффициент 2,04, на ничейный результат — 3,86, на викторию «Реала» — 3,78.

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