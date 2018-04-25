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Шамиль Тарпищев: «За Казахстан играют 13 наших теннисистов — это неправильно»
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Шамиль Тарпищев: «За Казахстан играют 13 наших теннисистов — это неправильно» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что отток российских теннисистов в другие страны закончился. Около пяти-семь лет назад сразу несколько игроков стали выступать под флагом Казахстана.
— Насколько остро сейчас стоит перед федерацией проблема оттока теннисистов в другие страны?
— Отток остановился. Причины я уже объяснил выше — мы располагаем ресурсами и подписываем контракты со спортсменами. Окончательно пока не решен вопрос с Тимофеем Скатовым, но он все-таки в Казахстане родился. А в остальном сейчас ситуация совсем не та, что была несколько лет назад. За тот же Казахстан играют сейчас 13 наших теннисистов — это неправильно, и случилось в тот период, когда были сложности с финансированием. (Антон БАБОШИН)
Полное интервью Шамиля Тарпищева
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