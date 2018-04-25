В Мосгордуме открылась выставка, посвященная 95-летию ЦСКА

24 апреля в Московской городской думе состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 95-летию со дня образования Центрального спортивного клуба Армии. Со вступительным словом к участникам мероприятия обратился председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

«Как человеку, когда-то защищавшему честь ЦСКА в баскетбольной команде, мне особенно приятно открывать эту выставку в стенах Московской городской думы. За девять с половиной десятилетий клуб воспитал не одно поколение выдающихся мастеров и чемпионов», — сказал Алексей Шапошников.

«Мы радуемся успехам и мастерству современных атлетов клуба, достойно продолжающих его традиции. Ваш вклад в сохранение национальных спортивных традиций и развитие отечественного спорта неоценим и заслуживает самой высокой оценки. ЦСКА — это не только спорт, это патриотизм, защита своей страны, граждан России», — отметил Алексей Шапошников, открывая выставку.

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов поблагодарил руководство Московской городской думы за возможность представить экспозицию выставки в стенах этого исторического здания. Он отметил, что выставка представлена частью коллекции Музея спортивной Славы ЦСКА, золотые победные скрижали в который были предоставлены ветеранами спорта ЦСКА.

«Я также хочу поздравить с юбилеем клуба молодых спортсменов, продолжающих славные традиции ЦСКА», — добавил Артем Громов.

Двукратная олимпийская чемпионка, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина рассказала, что на выставке представлены имена выдающихся спортсменов — тех, кто ковал победы советского и российского спорта.

«Всю историю и традиции прошедших 95 лет, все многообразия представленных персоналий и громких побед армейских спортсменов, которые своим трудом и упорством завоевывали славу отечественному спорту высших достижений, не сможет вместить ни одна площадка», — сказала Светлана Хоркина.

«Основным нашим направлением все эти годы является воспитание сильных и целеустремленных профессионалов. Спорт высших достижений — основная задача Клуба. Мы уверены, что многолетняя слава нашего прекрасного клуба будет только приумножаться нашими воспитанниками», — также отметила она.

На открытии выставки также выступил председатель комиссии МГД по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов . Поздравляя клуб с юбилеем, он отметил, что армейский клуб — это не страница, а тома в истории отечественного спорта, и ими нужно гордиться.

Член президиума Совета ветеранов ЦСКА Алексей Жук в своем выступлении подчеркнул, что главным богатством клуба являются люди, которые творят историю, создают традиции и прославляют ЦСКА, а также чемпион СССР по лыжным гонкам, заслуженный тренер России Алексей Шадрин поблагодарил устроителей выставки и поздравил армейцев с 95-летним юбилеем клуба.

На ряду с выступающими в мероприятии приняли участие заместитель председателя Московской городской Думы Андрей Метельский , ветераны спорта ЦСКА -, Советский футболист, российский футбольный тренер, начальник футбольной команды ЦСКА Анатолий Коробочка, заслуженный работник физической культуры РФ, старший тренер спортивной команды по гимнастике Виктор Пестов, заслуженный мастер спорта СССР по футболу, советский футболист Владимир Пономарев , тренеры и спортсмены ЦСКА.

Также в рамках мероприятия председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников вручил начальнику ЦСКА Артему Громову памятный подарок для коллекции Музея спортивной Славы ЦСКА.