«Труп дракона»: в Йемене нашли «доказательство» существования мифического существа

На кадрах видно, как якобы «настоящий» дракон лежит на земле и не шевелится.

В Сети был опубликован ролик, на котором автор заснял якобы настоящего дракона. Ролик был опубликован в Facebook.

В подписи к видео сказано, что существо якобы было обнаружено в горах Йемена. На кадрах видно, как якобы «настоящий» дракон лежит на земле и не шевелится.

Мнения пользователей относительно ролика разделились — кто-то отметил, что видео «поддельное». Другие же комментаторы решили, что на кадрах — самый «настоящий» дракон.