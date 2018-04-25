«Труп дракона»: в Йемене нашли «доказательство» существования мифического существа 

На кадрах видно, как якобы «настоящий» дракон лежит на земле и не шевелится.
В Сети был опубликован ролик, на котором автор заснял якобы настоящего дракона. Ролик был опубликован в Facebook.
В подписи к видео сказано, что существо якобы было обнаружено в горах Йемена. На кадрах видно, как якобы «настоящий» дракон лежит на земле и не шевелится.
Мнения пользователей относительно ролика разделились — кто-то отметил, что видео «поддельное». Другие же комментаторы решили, что на кадрах — самый «настоящий» дракон.