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«Труп дракона»: в Йемене нашли «доказательство» существования мифического существа
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«Труп дракона»: в Йемене нашли «доказательство» существования мифического существа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах видно, как якобы «настоящий» дракон лежит на земле и не шевелится.
В Сети был опубликован ролик, на котором автор заснял якобы настоящего дракона. Ролик был опубликован в Facebook.
В подписи к видео сказано, что существо якобы было обнаружено в горах Йемена. На кадрах видно, как якобы «настоящий» дракон лежит на земле и не шевелится.
Мнения пользователей относительно ролика разделились — кто-то отметил, что видео «поддельное». Другие же комментаторы решили, что на кадрах — самый «настоящий» дракон.
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