Российские юниоры обыграли словаков на ЧМХ, а «Ливерпуль» разгромил «Рому» в ЛЧ. Главные новости утра

Роберто Фирмино. «Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, по два мяча забили Мохамед Салах

Полиция начала расследование по поводу столкновения болельщиков «Ливерпуля» и «Ромы».

"Тосно" организует для болельщиков бесплатный выезд на финал Кубка России.

"Уфа" провела открытый урок физкультуры в Гимназии.

Российские юниоры по буллитам обыграли Словакию на юниорском чемпионате мира по хоккею.

"Локо" переиграл «СКА-1946» и завоевал Кубок Харламова.

Врачи «Коламбуса» запретили Артемию Панарину ехать на чемпионат мира.

"Панатинаикос" отстранен от еврокубков на три сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.

"Блэкберн" обеспечил себе место в чемпионшипе — втором по силе английском дивизионе.

"Жальгирис" обыграл «Панатинаикос» и вышел вперед в серии 1/4 финала Евролиги. «Баскония» выиграла у «Фенербахче» и сократила отставание в серии.

"Филадельфия" вышла в четвертьфинал плей-офф НБА, переиграв «Майами».

Обязательно к прочтению:

Момо обидел бывшую! «Ливерпуль» вынес «Рому», а Салах напугал сборную России

Четырехлетняя серия побед Обрадовича закончилась в Витории

«Два моих брата приставили к моему горлу нож». Шокирующее интервью Адебайора