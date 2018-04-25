Российские юниоры обыграли словаков на ЧМХ, а «Ливерпуль» разгромил «Рому» в ЛЧ. Главные новости утра 

«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, по два мяча забили Мохамед Салах и Роберто Фирмино.
Полиция начала расследование по поводу столкновения болельщиков «Ливерпуля» и «Ромы».
"Тосно" организует для болельщиков бесплатный выезд на финал Кубка России.
"Уфа" провела открытый урок физкультуры в Гимназии.
Российские юниоры по буллитам обыграли Словакию на юниорском чемпионате мира по хоккею.
"Локо" переиграл «СКА-1946» и завоевал Кубок Харламова.
Врачи «Коламбуса» запретили Артемию Панарину ехать на чемпионат мира.
"Панатинаикос" отстранен от еврокубков на три сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.
"Блэкберн" обеспечил себе место в чемпионшипе — втором по силе английском дивизионе.
"Жальгирис" обыграл «Панатинаикос» и вышел вперед в серии 1/4 финала Евролиги. «Баскония» выиграла у «Фенербахче» и сократила отставание в серии.
"Филадельфия" вышла в четвертьфинал плей-офф НБА, переиграв «Майами».
День в истории: Владиславу Третьяку — 66, Дэвиду Мойесу — 55, ФелипеМассе — 37!
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