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«Амур» не договорился с тренером Маремьяновым о продлении контракта
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«Амур» не договорился с тренером Маремьяновым о продлении контракта 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Первый вице-президент хабаровского «Амура» Александр Филиппенко сообщил, что клуб не смог договориться с главным тренером Андреем Мартемьяновым о продлении контракта, передает ТАСС.
"Мы были заинтересованы в услугах Мартемьянова и его штаба. Первое предложение о продлении контракта мы сделали ему еще в середине сезона, вернулись к этому разговору в конце чемпионата, озвучили агенту Андрея Алексеевича свои условия. К сожалению, согласия не получили.
По нашей информации, «Автомобилист» сделал ему и помощникам хорошее предложение, и он будет работать в родном городе", — цитирует Филиппенко пресс-служба клуба.
Он отметил, что в «Амуре» с пониманием относятся к такому решению.
"Можем только поблагодарить Андрея Алексеевича за работу в «Амуре» и искренне пожелать ему удачи в дальнейшем", — добавил Филиппенко.
Мартемьянов с сезона-2017/18 работал в качестве главного тренера клуба. При нем «Амур» впервые с 2012 года вышел в плей-офф КХЛ, где уступил в серии первого раунда «Ак Барсу» (1-4).
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