«Амур» не договорился с тренером Маремьяновым о продлении контракта

"Мы были заинтересованы в услугах Мартемьянова и его штаба. Первое предложение о продлении контракта мы сделали ему еще в середине сезона, вернулись к этому разговору в конце чемпионата, озвучили агенту Андрея Алексеевича свои условия. К сожалению, согласия не получили.

По нашей информации, «Автомобилист» сделал ему и помощникам хорошее предложение, и он будет работать в родном городе", — цитирует Филиппенко пресс-служба клуба.

Он отметил, что в «Амуре» с пониманием относятся к такому решению.

"Можем только поблагодарить Андрея Алексеевича за работу в «Амуре» и искренне пожелать ему удачи в дальнейшем", — добавил Филиппенко.

Мартемьянов с сезона-2017/18 работал в качестве главного тренера клуба. При нем «Амур» впервые с 2012 года вышел в плей-офф КХЛ, где уступил в серии первого раунда «Ак Барсу» (1-4).