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Евгений Зимин: «Амур» принял верное решение, дав шанс Борщевскому
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Евгений Зимин: «Амур» принял верное решение, дав шанс Борщевскому 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
— Я счастлив за своего ученика Николая Борщевского, он играл у меня и в сборной, и в «Спартаке». Николай — человек, который фанатично любит хоккей и во всем ценит порядок. Также он — игровик, сторонник комбинационного стиля, который некоторые наши тренеры стали подзабывать. Мне кажется, «Амур» принял верное решение, дав шанс Борщевскому. Еще и потому, что не стал крутить одну и ту же обойму главных тренеров, а доверился специалисту из второго эшелона, — сказал Зимин.
— Раньше Борщевский воспринимался как второй тренер — в частности в чемпионском штабе СКА Быкова и Захаркина… — На мой взгляд, Николай хороший психолог и как раз жесткости он должен добавить, чтобы стать именно главным тренером. Я видел, как Борщевский выходил на роль лидера — и в «Спартаке», и в сборной, и, кстати, в школе «Торонто», которую мы вместе открывали в те годы, когда я работал скаутом. Ну а чемпионский опыт в СКА, а также стаж работы в «Атланте», «Салавате» и «Локомотиве» ему только поможет.
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