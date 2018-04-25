В хабаровском «Амуре» сменится наставник 

30 апреля заканчиваются действующие контракты с хоккейным клубом «Амур» у главного тренера Андрея Мартемьянова и ряда игроков. По информации ИА «Хабаровский край сегодня», не все из них дальнейшую судьбу связывают с дальневосточной дружиной.
Так, Андрей Мартемьянов, который впервые после 2012 года вывел «тигров» в плей-офф, по всей видимости, возглавит екатеринбургский «Автомобилист». На его место пророчат Николая Борщевского, олимпийского чемпиона-1992.
Грядут перемены и среди игроков. Форвардом Алексеем Бывальцевым, недавно вызванным в национальную сборную России, интересуется питерский СКА. Есть заманчивые предложения у финского вратаря Юхи Метсолы и нападающего Олега Ли.