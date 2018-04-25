Перишич предложил досрочно вручить «Золотой мяч» Салаху

Хорватский полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич после первого матча полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома», в котором мерсисайдцы победили со счётом 5:2, предложил вручить нападающему красных Мохамеду Салаху «Золотой мяч». Египтянин во встрече с римской командой оформил дубль и отдал 2 голевые передачи. Перишич на своей странице в «Инстаграме» опубликовал в «сториз» фотографию «Золотого мяча», добавив фамилию Салаха.

Напомним, до перехода в «Ливерпуль» летом 2017 года Мохамед Салах выступал за «Рому».