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Перишич предложил досрочно вручить «Золотой мяч» Салаху
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Перишич предложил досрочно вручить «Золотой мяч» Салаху 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Reuters
Хорватский полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич после первого матча полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома», в котором мерсисайдцы победили со счётом 5:2, предложил вручить нападающему красных Мохамеду Салаху «Золотой мяч». Египтянин во встрече с римской командой оформил дубль и отдал 2 голевые передачи. Перишич на своей странице в «Инстаграме» опубликовал в «сториз» фотографию «Золотого мяча», добавив фамилию Салаха.
Напомним, до перехода в «Ливерпуль» летом 2017 года Мохамед Салах выступал за «Рому».
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