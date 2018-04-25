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Полузащитник «Интера» Перишич призвал вручить Салаху «Золотой мяч»
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Полузащитник «Интера» Перишич призвал вручить Салаху «Золотой мяч» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник миланского «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич выразил мнение, что футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах заслуживает награды лучшему игрок мира, передает "Советский спорт".
Об этом он написал в своем инстаграме с помощью Stories.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. В составе «мерсисайдцев» дубль оформили Салах и Роберто Фирмино, еще один мяч забил сенегалец Садио Мане. У римской команды отличился Эдин Джеко и Диего Перотти, реализовавший пенальти.
До этого бывший полузащитник сборной Уэльса Робби Сэвидж предложил вручить Салаху «Золотой мяч».
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