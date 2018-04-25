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Тест: угадайте дочь из произведений русской классики
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Тест: угадайте дочь из произведений русской классики 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Мы заметили, что вам нравится угадывать персонажей зарубежной и русской классики! Во-первых, это увлекательно, а во-вторых, познавательно. И если для взрослых это отличный способ освежить память, то для школьников старших классов — заинтересоваться литературой! На нашем сайте вы можете найти тесты, посвященные литературным • мамам (%20https://letidor.ru/obrazovanie/a0-test-ugadayte-mamu-iz-proizvedeniy-mirovoy-klassiki-16972.shtml) • отцам (%20https://letidor.ru/obrazovanie/a0-test-ugadayte-otca-iz-proizvedeniy-mirovoy-klassiki-17675.shtml) • братьям (%20https://letidor.ru/obrazovanie/a0-test-ugadayte-brata-iz-proizvedeniy-russkoy-klassiki-19930.shtml) • сестрам (%20https://letidor.ru/obrazovanie/a0-test-ugadayte-sestru-iz-proizvedeniy-mirovoy-klassiki-19466.shtml) А сегодня, 25 апреля, в День дочерей родился новый тест — о дочках из произведений русской классики! Пройдите другие наши тесты: Тест: на королеву какой страны вы похожи Тест: кто вы в семье — дипломат или полицейский Тест: что о вас расскажет ваше нижнее белье Тест: угадайте советскую киномаму по цитате Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен Бабе-Яге Тест: кем бы вы были в Древней Руси Тест: что о вашем ребенке расскажет его портфель Тест: узнайте, какое платье вам нужно купить этой весной Тест: на кого из персонажей «Бременских музыкантов» вы похожи Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
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