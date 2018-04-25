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Опасные трюки воронежских экстремалов на крышах многоэтажек попали на видео
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Опасные трюки воронежских экстремалов на крышах многоэтажек попали на видео 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Молодые люди делали сальто на высоте и ходили по стреле башенного крана. Воронежские экстремалы показали видео, на котором запечатлены выполненные ими смертельно опасные трюки. Ролик, глядя на который у многих щемит сердце, появился в группе «Настоящий Воронеж» во вторник, 24 апреля. Молодые люди делали сальто и другие опасные прыжки на крышах многоэтажек, ходили на высоте по перилам и ограждениям и даже по стреле башенного крана, а также перепрыгивали с одной части здания на другую.
При этом экстремалы записывали свои трюки как со стороны, так и с помощью экшн-камеры, прикреплённой к голове. Такое видео смотреть равнодушно явно не получится. Большинство подписчиков, которые высказались под постом, осудили экстремалов, выполняющих смертельно опасные трюки без страховок — какими бы профессионалами они ни были и сколько лет тренировок уже за плечами, всегда можно оступиться — особенно при наличии снега на крышах, написали горожане. Впрочем, судите сами.
Екатерина Трещикова Видео — «Настоящий Воронеж»
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